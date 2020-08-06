الخارجية: شركة اتحاد المقاولين "CCC" تُقَدِّم عشرة آلاف مسحة للوزراة

الفلسطينية.





وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستستمر في جهودها في توفير ما يلزم من مسحات لفحص فيروس الكورونا، بالإضافة لأجهزة التنفس الاصطناعي التي وفرتها في وقت سابق وتم تسليمها لوزارة الصحة والتي وزعتها على المستشفيات الفلسطينية حسب الحاجة.







وأشارت الوزارة أنها تعمل حالياً على توفير المزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي لتكون دولة فلسطين في وضع أفضل لمواجهة جائحة الكورونا.



رام الله - دنيا الوطناستلمت وزارة الخارجية والمغتربين عشرة آلاف مسحة فحص لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مُقدمة من شركة اتحاد المقاولين "CCC".وجاء ذلك بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان عبر شراء مباشر من جمهورية الصين الشعبية، ولقد تم شحن هذه الكمية إلى الأردنوباسم سفارة دولة فلسطين وبقيت هناك نتيجة لوقف التنسيق مع إسرائيل وعدم التمكن من إدخالها عبر الجسر، حتى وافقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على متابعة الشحنة وتنسيق إدخالها وايصالها للجانب الفلسطيني. وعليه سيتم اليوم تسليمها لمخازن وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة نابلس.وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بالشكر لشركة اتحاد المقاولين على هذا التبرع الثاني، كما تتقدم بالشكر للأونروا لتسهيل إجراءات إدخال الشحنة ووصولها لوزارة الصحة