مصر: تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة يودي بحياة طياريْن

لقي طياران مصريان اليوم الخميس مصرعهما، جراء تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة بشمال مدينة الغردقة.



ووفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية، فقد قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر، أن الطيارين هما محمد سعيد خليل محمد السروجي، (61 سنة) طيار، وأكرم خليل خالد حسن الحصري، (36 سنة)، طيار.



وأشارت إلى أن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة (Air man sky sports)، وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل "SUBTO" ذات المقعدين.





وكانت الطائرة في رحلة ترفيهية فوق منتجع الجونة.





رام الله - دنيا الوطن