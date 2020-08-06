فلسطين: حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ترفع حصيلة الوفيات لـ 93





ووفق الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فقد كانت الحالة تعالج في المستشفى العسكري بالمحافظة.





وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 93 حالة وفاة، نتيجة الفيروس.





وسجلت فلسطين اليوم الخميس، ارتفاعاً كبيراً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع على نسبة المتعافين.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة اليوم الخميس، بوفاة مواطنة تبلغ من العمر (57 عاماً) من نابلس متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).