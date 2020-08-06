بقيمة 30 مليون دولار.. اشتية يوقع اتفاقية مع البنك الدولي لصالح الأسر المحتاجة والمياومة

برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة ممثلة بوزير المالية شكري بشارة، والبنك الدولي ممثلاً بمديره في فلسطين كانثان شانكار، اليوم الخميس في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اتفاقية بقيمة 30 مليون دولار، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، ومدير صندوق التشغيل مهدي حمدان.





وقال رئيس الوزراء: "هذه الاتفاقية الهامة بقيمة 30 مليون دولار، مقدمة من البنك الدولي، تغطي مجموعة جوانب؛ الجانب الأول بقيمة 6 مليون دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية، والجانب الثاني بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة وتديره وزارة العمل، وسوف يخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا".





وأضاف اشتية: "من جانب اخر ستكون 10 مليون دولار من الاتفاقية ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة وقطاع غزة، وسيتم تنفيذه من خلال 10 مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة، 50% من هذه العائلات تقودها نساء، وهذا الامر مهم جدا بالنسبة لنا. ونقدم شكرنا لرئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين، وجميع القائمين على هذا البرنامج".





رام الله - دنيا الوطنمن جانبه، قال شانكار: "سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب، هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين، رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم، لكن هذه استجابة اولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بنفس الوقت".