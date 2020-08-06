محافظة قلقيلية: تسجيل خمس حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا)



وجددت المحافظة في تصريح على لسان المحافظ، رافع رواجبة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، التأكيد على أن يومي الجمعة والسبت، سيشهدان إغلاقاً شاملاً لكافة القطاعات ومنع للحركة باستثناء الصيدليات والمخابز، نأمل من الجميع التزود بالاحتياجات الضرورية.









رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية اليوم الخميس، تسجيل خمس حالات شفاء لمصابين بفيروس (كورونا) في المحافظة قلقيلية.والحالات التي تشافت موزعة، في "فرعتا" بواقع إصابتين، و"حبلة" بواقع إصابة واحدة، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة، 90 إصابة.