ماكرون: لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية وسيظل يعاني ما لم ينفذ إصلاحات

تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، موقع انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 137 شخصاً، وإصابة نحو 5000 آخرين.



وقال ماكرون عقب وصوله إلى لبنان، إنه سيرتب مزيداً من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة.





وأكد أن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية، وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها، مشيرا إلى أنه سيظل يعاني إذا لم تُنفذ الإصلاحات.



















رام الله - دنيا الوطن