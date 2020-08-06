"اللجنة الوطنية" و"الاتصالات" توقعان اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالوزير د. إسحاق سدر، اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزراة، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استنادا للاتفاق الموقع بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لدعم وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة فلسطين.



وقال أ.د. أبو زهري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعليم مليون طفل فلسطيني على برمجة الكومبيوتر ومهارات القرن الـ21 بشكل مجاني في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشريف وأراضي الداخل المحتل ومناطق الشتات، خلال الـ5 سنوات القادمة، وتضم المبادرة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، وذلك من باب الإيمان بأهمية البرمجة وارتباطها الوثيق بمستقبل أطفال فلسطين.



وثمن أ.د. أبو زهري جهود منظمة "الألكسو" ممثلة بمعالي مديرها العام أ.د. محمد ولد أعمر ومجالسها الإدارية والتنفيذية ودوائر الاختصاص، على اهتمامهم وتفاعلهم مع احتياجات دولة فلسطين بشكل دائم، وتقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي تمثل حاجة أساسية لتنمية مواهب وقدرات أطفال فلسطين في المدارس والمراكز الأكاديمية في شتى أماكن تواجدهم.



ومن جانبه أشار د. سدر بأن هذه المبادرة ستمهد لخلق جيل منتج للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط، مؤكدا على ضرورة استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات من خلال تعلم البرمجة، وهي نشاط إبداعي يمكن لأي طفل الانخراط فيه وأن يحفز مهارات التفكير لديه، بما ينمي الإبداع ويعزز الثقة بالنفس لدى هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى اتساع مداركهم لتحقيق نجاحات في مجالات أخرى متنوعة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الابتكار.



وقدم د. سدر أيضا، شكره للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة "الألكسو" على جهدوهم وتبنيهم لمبادرة وزارة الاتصالات التي تم تقديمها بما يراعي الالتزام بقانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنت، والتي سيتم تنفيذها من خلال تدريبات وجاهية وتدريبات عن بعد، من خلال منصة تعليمية تفاعلية مع مراعاة وقت فراغ الأطفال.