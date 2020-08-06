"اللجنة الوطنية" و"الاتصالات" توقعان اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"
رام الله - دنيا الوطن
وقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالوزير د. إسحاق سدر، اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزراة، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استنادا للاتفاق الموقع بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لدعم وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة فلسطين.
وقال أ.د. أبو زهري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعليم مليون طفل فلسطيني على برمجة الكومبيوتر ومهارات القرن الـ21 بشكل مجاني في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشريف وأراضي الداخل المحتل ومناطق الشتات، خلال الـ5 سنوات القادمة، وتضم المبادرة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، وذلك من باب الإيمان بأهمية البرمجة وارتباطها الوثيق بمستقبل أطفال فلسطين.
وثمن أ.د. أبو زهري جهود منظمة "الألكسو" ممثلة بمعالي مديرها العام أ.د. محمد ولد أعمر ومجالسها الإدارية والتنفيذية ودوائر الاختصاص، على اهتمامهم وتفاعلهم مع احتياجات دولة فلسطين بشكل دائم، وتقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي تمثل حاجة أساسية لتنمية مواهب وقدرات أطفال فلسطين في المدارس والمراكز الأكاديمية في شتى أماكن تواجدهم.
ومن جانبه أشار د. سدر بأن هذه المبادرة ستمهد لخلق جيل منتج للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط، مؤكدا على ضرورة استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات من خلال تعلم البرمجة، وهي نشاط إبداعي يمكن لأي طفل الانخراط فيه وأن يحفز مهارات التفكير لديه، بما ينمي الإبداع ويعزز الثقة بالنفس لدى هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى اتساع مداركهم لتحقيق نجاحات في مجالات أخرى متنوعة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الابتكار.
وقدم د. سدر أيضا، شكره للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة "الألكسو" على جهدوهم وتبنيهم لمبادرة وزارة الاتصالات التي تم تقديمها بما يراعي الالتزام بقانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنت، والتي سيتم تنفيذها من خلال تدريبات وجاهية وتدريبات عن بعد، من خلال منصة تعليمية تفاعلية مع مراعاة وقت فراغ الأطفال.
وقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أ.د. علي زيدان أبو زهري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالوزير د. إسحاق سدر، اتفاقية لدعم مشروع "مليون طفل مبرمج"، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزراة، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية د. دوّاس دوّاس.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استنادا للاتفاق الموقع بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم لدعم وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة فلسطين.
وقال أ.د. أبو زهري أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعليم مليون طفل فلسطيني على برمجة الكومبيوتر ومهارات القرن الـ21 بشكل مجاني في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس الشريف وأراضي الداخل المحتل ومناطق الشتات، خلال الـ5 سنوات القادمة، وتضم المبادرة مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتناسب مع أعمار الأطفال المختلفة، وذلك من باب الإيمان بأهمية البرمجة وارتباطها الوثيق بمستقبل أطفال فلسطين.
وثمن أ.د. أبو زهري جهود منظمة "الألكسو" ممثلة بمعالي مديرها العام أ.د. محمد ولد أعمر ومجالسها الإدارية والتنفيذية ودوائر الاختصاص، على اهتمامهم وتفاعلهم مع احتياجات دولة فلسطين بشكل دائم، وتقديم الدعم للمبادرات الوطنية التي تمثل حاجة أساسية لتنمية مواهب وقدرات أطفال فلسطين في المدارس والمراكز الأكاديمية في شتى أماكن تواجدهم.
ومن جانبه أشار د. سدر بأن هذه المبادرة ستمهد لخلق جيل منتج للتكنولوجيا وليس مستهلك فقط، مؤكدا على ضرورة استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال أمام الشاشات من خلال تعلم البرمجة، وهي نشاط إبداعي يمكن لأي طفل الانخراط فيه وأن يحفز مهارات التفكير لديه، بما ينمي الإبداع ويعزز الثقة بالنفس لدى هؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى اتساع مداركهم لتحقيق نجاحات في مجالات أخرى متنوعة، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الابتكار.
وقدم د. سدر أيضا، شكره للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة "الألكسو" على جهدوهم وتبنيهم لمبادرة وزارة الاتصالات التي تم تقديمها بما يراعي الالتزام بقانون حماية خصوصية الأطفال على الانترنت، والتي سيتم تنفيذها من خلال تدريبات وجاهية وتدريبات عن بعد، من خلال منصة تعليمية تفاعلية مع مراعاة وقت فراغ الأطفال.
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