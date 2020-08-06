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وزارة الحكم المحلي تستنكر هدم وتجريف الاحتلال لممتلكات مواطن في سوسية

وزارة الحكم المحلي تستنكر هدم وتجريف الاحتلال لممتلكات مواطن في سوسية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الحكم المحلي قيام قوات الاحتلال صباح اليوم، بهدف وتجريف ممتلكات مواطن في بلدة سوسية بمحافظة الخليل، وتوزيع إخطارات جديدة بالهدم.

وأكدت الوزارة أن هذا العمل يعد استمرارا لسياسة الاحتلال العنصرية بحق أبناء شعبنا، بحجج وذرائع واهية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحقه في الحصول على السكن في مسعى واضح وصريح نحو دفعه للهجرة وترك ارضه لصالح سياسات التوسع الاستيطاني.

وأفاد رئيس المجلس القروي جهاد نواجعة أن قوات الاحتلال قامت صباح اليوم بمداهمة منطقة وادي جهيش التابع لسوسية، وهدمت خيمة وغرفة من الباطون تعود ملكيتها للمواطن هشام النواجعة، بحجة البناء غير القانوني.

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