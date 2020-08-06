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شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل ارتفاعاً كبيراً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الخميس، ارتفاعاً كبيراً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع على نسبة المتعافين.

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 453 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في تسع محافظات و289 حالة تعافٍ جديدة وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير أرقام اليوم، لارتفاع ملحوظ مقارنة بيوم أمس الأربعاء، الذي سجل 352 إصابة.

وتابعت الوزيرة: أن الإصابات الجديدة سجلت في محافظات: الخليل 183، نابلس 22، أريحا والأغوار 6، بيت لحم 25، قلقيلية 10، جنين 4، رام الله والبيرة 46، طولكرم 5، محافظة القدس 152، بينها 120 داخل مدينة القدس.

وأشارت إلى أن حالات التعافي جديدة سجلت في محافظة الخليل 242 حالة، ومحافظة قلقيلية 7 حالات، ومحافظة رام الله والبيرة 40 حالة.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 48.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.2%، ونسبة الوفيات 0.5%.

وأوضحت وزيرة الصحة أن 12 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس.

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