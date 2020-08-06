رئيس بلدية بيروت: التقدير الأولي لخسائر انفجار المرفأ يتجاوز 4 مليارات دولار

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني اليوم الخميس: إن انفجار المرفأ يوم الثلاثاء الماضي، "زلزال كبير" أدى لأضرار جسيمة بالعاصمة.



وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أننا "خسرنا أبنية تراثية، وبعضها تضرر من جراء انفجار المرفأ"، مشيراً إلى أن التقدير الأولي للخسائر يتجاوز 4 مليارات دولار.



وقال رئيس بلدية بيروت: إنه "لن نستطيع العودة للوضع الطبيعي في لبنان، دون مساعدة عربية ودولية"، و"لبنان بحاجة لمساعدات متنوعة كالمواد الطبية والغذائية ومعدات الإطفاء".





وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.