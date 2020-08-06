صحة القدس تكشف توقعاتها لانتشار (كورونا) بفعل الاختلاط على شواطئ إسرائيل بالعيد

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

أكد الدكتور خالد شيحة، مدير صحة القدس، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) في مدينة القدس، ما بعد فترة عيد الأضحى، وما حدث فيها من اختلاط بين المواطنين، مستقرة.



وتوقع شيحة خلال حديثه مع "دنيا الوطن"، وفقاً للدراسات الواقعية، وكيفية انتشار الفيروس بالقدس، أن فترة الاستقرار بأعداد مصابين (كورونا) قد تستمر لـ 10 أيام إلى أسبوعين قبل أن تبدأ بالانخفاض، متمماً: "الاستقرار جيد، ويعني أن هناك وعياً لدى المقدسيين، ومن الممكن بعد فترة قصيرة أن نبدأ بمشاهدة انخفاض بعدد الإصابات، وهو أمر مرتبط بمدى التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة".



واستطرد: نتمنى أن نرى خلال أيام انخفاضاً على عدد المصابين ونسبتهم المئوية، بالإضافة إلى أننا نكون مررنا عما قد يكون سبباً في ارتفاع الإصابات، وهو اختلاط المواطنين خلال فترة الأعياء، أتوقع ألا يكون التأثير كبيراً لان الإخوة اللذين ذهبوا إلى الساحل خلف الجدار، هم بالنهاية عائلات خرجوا من مدن الضفة إلى شاطئ البحر، ولم يختلطوا بشكل كبير بين بعضهم على الشواطئ.



وقال مدير صحة القدس: الأعداد ما زالت مرتفعة، لكنها في استقرار، فنسبة المصابين والعينات التي تكون نتيجتها إيجابية من العدد الكلي هو مستقر، بغض النظر عن عدد العينات المسحوبة، وقد تم سحب عينات أقل في فترة عيد الأضحى، لأن الطواقم الطبية، أخذت أقل من يوم إجازة، مما أدى إلى انخفاض عدد المسحات التي أخذت خلال هذه الفترة.



وأضاف: "كانت الأعداد قليلة في فترة العيد أيضاً، لأن الكثير من المواطنين، فضلوا أن يكون العيد بالنسبة لهم عيد، ولم يتوجهوا إلى مراكز السحب لإعطاء مسحات فحص (كورونا) في مديرية صحة القدس، لهذا كان لدينا عدد مسحات أقل خلال فترة العيد في اليومين التاليين؛ لهذا جاءت النتائج كنسبة مئوية".



وأشار إلى أن الأرقام الخاصة بإصابات (كورونا) بشكل عام، في مدينة القدس، ليست دقيقة بنسبة 100%، لأن المواطنين المقدسيين، لديهم خيار التوجه إلى مراكز المرضى الإسرائيلية الخاصة بالوباء.



وتابع: التعامل مع حملة الهوية المقدسية في رسم الخرائط الوبائية والحجر المنزلي صعب جداً، لأن طواقم مديرية شرق القدس ليس لديها القدرة للوصول خلف الجدار داخل مدينة القدس، وهناك بعض المواطنين يفضلون إجراء الفحص لدينا، ومن ثم عندما نصل إلى موضوع الحجر المنزلي، يختاروا الحجر المنزلي داخل المدينة لدى الجانب الإسرائيلي.



وأوضح، أن محافظة القدس هي المحافظة الثانية، بعد محافظة الخليل، من حيث عدد الإصابات بـ (كورونا)، وخلال الموجة الأولى للفيروس، كانت محافظة القدس في المركز الأول، وحالياً في الموجة الثانية، هي في المركز الثاني بعد الخليل.