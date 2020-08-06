إسرائيل: محطات رصد الزلازل سجلت قياس هزة انفجار بيروت بحوالي 3.5 ريختر



وقالت الصحيفة: إن هيئة المسح الجيولوجي لإسرائيل، أفادت بأن جميع محطات رصد الزلازل، التقطت الهزة الأرضية الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في لبنان مساء الثلاثاء، بما في ذلك مرصد إيلات جنوباً.



وسجلت جميع المحطات، قياس الهزة، جراء الانفجار بحوالي 3.5 ريختر، وفق الصحيفة.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن محطات رصد الزلازل في إسرائيل، سجلت قياس هزة انفجار بيروت بحوالي 3.5 ريختر.