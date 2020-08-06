محافظ قلقيلية: ارتفاع عدد إصابات اليوم بفيروس (كورونا) إلى 10



ووفق ما صرح به محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المحافظة، لهذا اليوم عشر إصابات.



وأضافت: أن الحالات موزعة في مدينة قلقيلية بواقع إصابتين، و"عزبة جلعود" بواقع ثلاث إصابات، وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة 93 إصابة.



وأكدت المحافظة، أن يومي الجمعة والسبت المقبلين، سيشهدان إغلاقاً شاملاً لكافة القطاعات، ومنعاً للحركة باستثناء الصيدليات والمخابز.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين.