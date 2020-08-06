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حماس: سخرنا كافة إمكانياتنا الطبية والإنسانية والإغاثية في خدمة مصابي بيروت

حماس: سخرنا كافة إمكانياتنا الطبية والإنسانية والإغاثية في خدمة مصابي بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب المسؤول السياسي لحركة (حماس) في لبنان، جهاد طه، تضامن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والشعبية والمؤسساتية مع لبنان الرسمي والوطني والشعبي في الكارثة المروعة التي ألمت به، والأضرار الفادحة، التي نتجت عن ذلك.

واعتبر أن حركة (حماس) وكافة القوى الفلسطينية، سخرت كافة إمكانياتها الطبية والإنسانية والإغاثية بخدمة المصابين والمشردين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق، وبذلت جهوداً للتخفيف من معاناة أهلنا في لبنان، وهي تنبع من واجبها الشرعي والوطني والأخوي وستستمر جنباً إلى جنب مع كافة القوى والمؤسسات اللبنانية الإغاثية والاجتماعية والطبية في معالجة كافة القضايا الإنسانية.

وثمن طه الخطوات الشجاعة، التي قام بها الشعب الفلسطيني في لبنان بكل مكوناته السياسية والإغاثية والاجتماعية من أجل بلسمة معاناة المصابين والمتضررين والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، جراء ما خلفته هذه الكارثة المروعة، يبرهن عن عمق العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني، ووحدة المسار والخيار في مواجهة كل التحديات التي تستهدف الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

وشدد طه، على أن لبنان الذي عودنا دائماً بالخروج من أزماته، سيتجاوز هذه الأزمة أكثر قوة وإرادةً وتماسكاً، وستعود عجلة النهوض سريعاً؛ ليكون لبنان في موقعه الدائم بين أبناء الأمة العربية والإسلامية، والداعم للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة على أرض فلسطين.

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