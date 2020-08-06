ليبيا: 251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت ليبيا، اليوم الخميس، 251 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد: إن من بين الـ 251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس، مضيفاً أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة، ارتفع إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة.





وفيما يتعلق بعدد الوفيات، فإن الحصيلة، بقيت عند 99 شخصاً، بينما تم تسجيل سبع حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 640 شخصاً.





رام الله - دنيا الوطن