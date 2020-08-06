وزيرة لبنانية: الجيش سيُسمي المسؤولين الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية



وأوضحت، أن "انفجاراً بهذا الحجم بسبب الفساد والإهمال يجب ألا يمرّ مرور الكرام"، مشددة على أن "المطلوب منا أن نتخذ موقفاً ونحدد المسؤوليات، وممنوع التغطية على أحد، وإلا فلنذهب جميعاً إلى بيوتنا".



وقالت: "هناك مسؤولون سيمكثون في منازلهم ولن يمارسوا مهامهم لخمسة أيام، أي إلى حين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق الخاصة".



وعن شمول الإقامة الجبرية الوزراء، قال وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة، رمزي المشرفية، عقب اتخاذ الحكومة هذا القرار أمس: "نعم لا أسماء محددة، بل كلهم السابقون والحاليون".

وقالت شريم: "الإقامة الجبرية ليست إدانة، إنما إجراء احترازي، والقوى العسكرية من المفترض أن تحدد المعنيين بالموضوع، ومجلس الوزراء لم يتدخل بالأسماء لأن التحقيق لا يزال في بدايته".