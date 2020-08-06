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شؤون فلسطينية

أبو العردات: شهيد و13 إصابة وثلاثة مفقودين فلسطينيين بتفجيرات لبنان حتى اللحظة

أبو العردات: شهيد و13 إصابة وثلاثة مفقودين فلسطينيين بتفجيرات لبنان حتى اللحظة
صورة ارشيفيه
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أكد أمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، أن حجم إصابات الفلسطينيين جراء انفجار ميناء بيروت أول أمس، قليل، حيث أسفرت الانفجارات عن سقوط شهيد وإصابة 13 أخرين، هذا بالإضافة إلى فقدان أربعة أشخاص، وجد منهم شخص بالمستشفى أمس الأربعاء، وبقي ثلاثة مجهولي المكان حتى اللحظة.

وأضاف أبو العردات لـ "دنيا الوطن": "شيعنا أمس الأربعاء، الشهيد الذي سقط جراء انفجار مرفأ بيروت، ووجدنا أيضاً أحد المفقودين، وهو ابن شقيق الشهيد، وكان يرافقه في السيارة خلال الحدث، وقد خرج اليوم من المستشفى، وهو بصحة جيدة".

وتابع: تواصلنا منذ اللحظة الأولى مع الرئيس عباس، ومشرف الساحة، عزام الأحمد، ومع اللجنة التنفيذية، وأمين سر المجلس الثوري، والإخوة في القيادة، وأعطوا تعليماته وتوجيهاتهم بتحريك الجسم الطبي والصحي والفلسطيني، ممثلاً بالهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني في المخيمات، ونحن نعمل من حينها.

وأشار إلى أن منظمة التحرير، قامت بحملة تبرع بالدم، وأعلنت الحداد بالمخيمات، وفتحت مستشفياتها الموجودة في لبنان لكافة الجرحى، حيث وصل 15 جريحاً إلى مستشفى حيفا في برج البراجنه، متمماً: "لقد قمنا بأقل الواجب، وهذا واجبنا تجاه إخواننا اللبنانيين، والتعاون قائم بيننا وبينهم".

وتوقع أن تكون الفترة القادمة صعبة جداً، على لبنان كبلد، وعلى الفلسطينيين في المخيمات، نظراً لما يعانونه من أزمة اقتصادية متفاعلة ومتصاعدة، لتأتي هذه الكارثة وتزيد الأمور تعقيداً، يُضاف إلى ذلك أزمة وباء (كورونا) العالمي، فحجم الإصابات في لبنان ارتفع وأصبح بالمئات، ووصلت إصابات الفلسطينيين في المخيمات لـ 70 إصابة.

وأكمل: الأمور تزداد تعقيداً وصعوبة، لكننا تعلمنا دائماً في أي أزمة أو تحدٍ تكون لنا فرصة بالتكامل والتوحد للوقوف ومواجهتها، كفلسطينيين مع بعضنا وكفلسطينيين ولبنانيين، جرحنا واحد، وما حصل في بيروت يدمي القلب، وتفاعلنا اليوم مع إخواننا، يؤسس لعلاقات قائمة على أساس أن الجرح واحد والمصيبة واحدة، والمصيبة تجمع. 

وقد سقط 137 شهيداً وأصيب 5000 شخص، الثلاثاء 4 آب/ أغسطس 2020، في انفجار ضخم في مرفأ بيروت في لبنان. 

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