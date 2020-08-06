دولي

خبراء: هذه الفئة من الناس لن تستفيد على الأرجح من لقاح (كوفيد- 19)

خبراء: هذه الفئة من الناس لن تستفيد على الأرجح من لقاح (كوفيد- 19)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر باحثون من أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لن يستفيدوا على الأرجح من لقاح (كوفيد- 19) بمجرد العثور عليه.

وأفادت شبكة (سي إن إن)، أن التطعيمات الأخرى، مثل تلك الخاصة بالإنفلونزا والتهاب الكبد (B)، أثبتت أنها أقل نجاحاً بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وهو نمط يعتقد الخبراء أنه سيطبق على (كوفيد- 19).

وقال راز شيخ، الأستاذ المشارك بقسم التغذية بجامعة نورث كارولينا: "هل سيكون لدينا لقاح (كوفيد- 19) في العام المقبل مخصص للبدناء؟ مستحيل، هل سيعمل لدى من يعاني من السمنة؟ توقعنا هو لا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ويقول الدكتور تيموثي غارفي، مدير أبحاث مرض السكري بجامعة ألاباما: "لكن هذا لا يعني أنه عندما يُطرح لقاح، لا ينبغي تلقيح الأشخاص، الذين يعانون من السمنة المفرطة".

وأضاف: "لقاح الإنفلونزا ما زال يعمل مع مرضى السمنة، ولكن ليس بالصورة المطلوبة، ما زلنا نريد أن يتم تطعيمهم".

وتعد هذه القضية مصدر قلق خاصة في الولايات المتحدة، حيث يعاني أكثر من 107 ملايين شخص من السمنة، ما يعني أن وزنهم أعلى "صحياً" بالنسبة لطولهم.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، إن الأشخاص المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة إذا أصيبوا بفيروس (كورونا).

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