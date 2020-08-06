حنا: مصادرة مئات الدونمات من أراضي بيت لحم يندرج بإطار سياسة الضم المرفوضة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأن مصادرة مئات الدونمات من أراضي بيت لحم، إنما يندرج في إطار تصفية القضية، وتمرير (صفقة القرن) وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.





وأكد المطران، أنهم يسرقون أراضينا دون أي وازع إنساني أو أخلاقي، والعالم يتفرج علينا دون أن يحرك أحد ساكناً.





رام الله - دنيا الوطنوقال: ولذلك؛ فإننا وأمام هذه الظروف الخطيرة، التي تعصف بنا في ظل التآمر على القدس، وعلى باقي الأراضي الفلسطينية، وجب علينا جميعاً أن نعمل من أجل توحيد الصفوف، وإنهاء الانقسامات، كي نكون أقوياء في تصدينا للمؤامرات والمشاريع المشبوهة، التي تستهدف عدالة قضيتنا.