الاحتلال يُداهم منازل المواطنين في كفيرت بجنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منازل عدد من المواطنين في قرية كفيرت جنوب غرب جنين.



وأفاد رئيس مجلس قروي كفيرت، حسين بكر، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، وداهمت عدداً من المنازل، واعتلت أسطح منازلها، وعرف من أصحاب المنازل الشقيقان عماد وعوني زيد، وأحمد الكيلاني.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.