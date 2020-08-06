الاحتلال يجرف أراضٍ ويهدم غرفة سكنية جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
وأضاف: أن قوات الاحتلال، جرفت أراضٍ لعائلة الشواهين في منطقة "خلال العدرة"، المحاذية لمستوطنة (سوسيا) المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفة سكنية، وجرفت أراضٍ بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفاد منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال، هدمت غرفة سكنية في منطقة "وادي جحيش" شرق مدينة يطا، تعود للمواطن هشام خليل النواجعة.
وأضاف: أن قوات الاحتلال، جرفت أراضٍ لعائلة الشواهين في منطقة "خلال العدرة"، المحاذية لمستوطنة (سوسيا) المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا.
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