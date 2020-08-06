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عربي

وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر بمليارات الدولارات جراء تفجير بيروت

وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر بمليارات الدولارات جراء تفجير بيروت
انفجار بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، اليوم الخميس: إن بلاده ليس لديها قدرة مالية لمواجهة تداعيات الانفجار، مطالباً بمساعدة دولية.

وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أن خسائر بمليارات الدولارات ناجمة، من جراء تفجير بيروت، مشيراً إلى أننا نحتاج وقتاً لتقييم أضرار الانفجار".

وتابع: صوامع القمح تضررت بالكامل بمرفأ بيروت، فيما عدة دول تعهدت بمساعدة لبنان، مشدداً على أن التعاون مع الصندوق الدولي هو الحل الوحيد.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.

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