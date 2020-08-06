شاهد: غزة تتضامن مع بيروت

كما تداول نشطاء صوراً لفلسطينيين يتبرعون بالدم لجرحى مرفأ بيروت، خلال وقفة تضامنية في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.





وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.









وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أضاءت مساء أمس الأربعاء، مقرها الرئيسي في رام الله بالعلم اللبناني، وعبارة "من فلسطين إلى لبنان قلوبنا معكم"، تعبيراً عن تضامنها مع لبنان وشعبها.