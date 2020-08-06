شاهد: غزة تتضامن مع بيروت
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لافتة معلقة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، كتب عليها عبارات تضامنية مع لبنان، وذلك بعد انفجار كبير هز عاصمتها يوم الثلاثاء الماضي، وكتب في اللافتة "من فلسطين.. سلام الله عليك يا بيروت".
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، لافتة معلقة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، كتب عليها عبارات تضامنية مع لبنان، وذلك بعد انفجار كبير هز عاصمتها يوم الثلاثاء الماضي، وكتب في اللافتة "من فلسطين.. سلام الله عليك يا بيروت".
كما تداول نشطاء صوراً لفلسطينيين يتبرعون بالدم لجرحى مرفأ بيروت، خلال وقفة تضامنية في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أضاءت مساء أمس الأربعاء، مقرها الرئيسي في رام الله بالعلم اللبناني، وعبارة "من فلسطين إلى لبنان قلوبنا معكم"، تعبيراً عن تضامنها مع لبنان وشعبها.
وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أضاءت مساء أمس الأربعاء، مقرها الرئيسي في رام الله بالعلم اللبناني، وعبارة "من فلسطين إلى لبنان قلوبنا معكم"، تعبيراً عن تضامنها مع لبنان وشعبها.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.
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