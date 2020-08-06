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شؤون فلسطينية

ارزيقات: هناك من يغض البصر عن تُجار السلاح.. ويُحرض على الأجهزة الأمنية بحال ضبطته

ارزيقات: هناك من يغض البصر عن تُجار السلاح.. ويُحرض على الأجهزة الأمنية بحال ضبطته
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تعمل منذ عدة أشهر بشكل دائم وشبه يومي على عمليات ضبط السلاح غير المُرخص والسلاح الخارج عن القانون، بأيدي أشخاص خارجين عن القانون؛ لمنع انتشاره.

وحول استمرار عمليات إطلاق النار خارج القانون، وما ينتج عنها من قتلى وإصابات بمحافظات الضفة الغربية، أجاب ارزيقات مراسلة "دنيا الوطن": "نعم.. بالتأكيد هناك حوادث، وسنستمر بالعمل على منع انتشار هذا السلاح غير الشرعي، ولكن هناك عوامل خارجية تُساهم في انتشار هذا السلاح".

وأكمل: ما يساهم في انتشار السلاح غير المُرخص، هو أولاً سهولة الحصول عليه، وخاصة في المناطق الحدودية، وغض البصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن تُجار السلاح، يُضاف إلى ذلك التحريض من قبل البعض على الأجهزة الأمنية في حال قامت بضبط هذا السلاح وتوجيه الإتهامات لنا، لكن نحن نبذل قصارى جهدنا في كل المناطق من أجل ضبط هذا السلاح ومنع انتشاره، ومنع استخدامه في المشاجرات والإشكالات والمناسبات.

وشدد ارزيقات على أن السلاح غير القانوني، سلاح موجه إلى صدور الفلسطينيين، لذلك يجب أن يعمل الجميع سوياً على الحد من انتشاره والإبلاغ عمن يقوم بالمتاجرة به أو إيصاله إلى الفلسطينيين. 

يذكر، أن شجاراً وقع، أمس الأربعاء، خلال عطوة عشائرية بمدينة البيرة، وتخلله إطلا نار، أسفر عن وفاة خليل الشيخ، شقيق القيادي في حركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وإصابة آخرين. 

ورداً على اتهام البعض لعناصر الشرطة بالتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية مع مطلقين النار، وإخراجهم من السجن خلال أيام، قال ارزيقات: دورنا كجهات إنفاذ القانون ملاحقة هؤلاء الأشخاص وإحضارهم وتوقيفهم وتحويلهم للنيابة العامة، والنيابة العامة بدورها تحولهم للقضاء والقضاء يقوم بإصدار القرار.

وختم الناطق باسم الشرطة: "نحن كأجهزة أمنية، نقوم بتنفيذ القانون من خلال ضبط السلاح غير القانوني، والقاء القبض على من كان بحوزته، ونحوله للنيابة العامة". 

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