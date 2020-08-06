السعودية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بصفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية.



وقالت الخارجية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، للمواطنة نهلة عبد ربه عثمان إبراهيم (55 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا)".



وقبل تسجيل هذه الحالة، أفادت وزارة الخارجية والمغتربين أمس الأربعاء، بارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس (كورونا) إلى 206، والإصابات إلى 4085، وحالات التعافي إلى 1710 حالات.