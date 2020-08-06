مسؤول إسرائيلي سابق: كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات مملوك لـ (حزب الله)

قال مسؤول إسرائيلي سابق، اليوم الخميس: إن كارثة بيروت التي حدثت يوم الثلاثاء الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع متفجرات مملوك لـ (حزب الله).



وقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل، (أمان)، اللواء احتياط، عاموس يادلين: إن كارثة بيروت ناجمة عن انفجار مستودع، يحتوي على كميات ضخمة من مواد إنتاج المتفجرات المملوكة لـ (حزب الله).



وأضاف بتصريحات نقلتها إذاعة (103Fm) الإسرائيلية: "لذلك مع مرور الوقت سيفهمون في لبنان أن (حزب الله)، مسؤول عن الكارثة"، وفق زعمه.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن عدد قتلى انفجار بيروت، ارتفع لأكثر من 137، بالإضافة إلى إصابة 5000 آخرين، وذلك في حصيلة جديدة.

رام الله - دنيا الوطن