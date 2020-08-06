معروف: فتح معبر رفح خلال أيام قريبة ونحو 2000 عالق متوقع دخولهم القطاع

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف اليوم الخميس: إن فتح معبر رفح البري خلال أيام قريبة، بعد انتهاء تجهيزات استقبال نحو 2000 عالق متوقع دخولهم للقطاع.



ووفق معروف، فإنه سيتم توزيع العالقين على مراكز الحجر الصحي في الوسطى والشمال والجنوب، بالإضافة للمراكز الصحية الأخرى، حسب ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وكان وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، تحدث في 27 من الشهر الماضي، عن إمكانية فتح (معبر رفح البري) بعد عيد الأضحى المبارك للقادمين من الخارج، والعالقين في القطاع.



وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "سيكون هناك إجراءات احتياطية خلال عيد الأضحى المبارك، وقد يكون هناك فتح لـ (معبر رفح البري) بعد العيد لاستقبال القادمين، وسفر العالقين".



وأضاف أبو نعيم: "هذه الإجراءات لم يعلن عنها بعد بالكيفية والإعداد والتوقيت والأيام، وسيكون هناك إعلان بهذا الشأن، وإجراءتنا مستمرة على الأرض، ونبني محجراً بالمنطقة الوسطى لاستيعاب 500 قادم".



يشار إلى أن معبر رفح البري مغلق بالاتجاهين، منذ أواخر آيار/مايو الماضي، فيما لدى الجانب المصري الآلاف من العالقين الذين يودون الوصول إلى القطاع.



وأغلقت وزارة الداخلية بغزة المعبر في آيار/مايو الماضي، خوفاً من تفشي فيروس (كورونا) من قبل العالقين الذين يصلون للقطاع، من الخارج.



كما يتواجد في القطاع، الآلاف من العالقين الذي يريدون الذهاب إلى أماكن إقامتهم في جميع أنحاء العالم.