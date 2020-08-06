خلال أكثر من شهرين.. الإصابات اليومية بـ (كورونا) تصل لأعلى مستوى بفرنسا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فرنسا، يوم الأربعاء 1695 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، لتبلغ الإصابات اليومية بالمرض، أعلى مستوى لها خلال أكثر من شهرين.



ولأول مرة منذ نهاية نيسان/ أبريل، استقر متوسط الإصابات الأسبوعية فوق 1300 بقليل.



والمتوسط اليومي لعدد الحالات 1222 المستمر منذ بداية آب/أغسطس، قفز الآن إلى نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في حزيران/يونيو، وهو 435 لكنه لا يزال نصف نظيره في نيسان/ أبريل 2585 عندما‭‭ ‬‬كان التفشي في أشده.



وفرضت المنتجعات الساحلية الرئيسية في فرنسا، وضع الكمامات في الشوارع، وحظر البعض الدخول إلى الشواطئ في أعقاب ارتفاع الإصابات الجديدة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ومن المتوقع، أن تعلن سلطات باريس قريباً ضرورة استخدام الكمامات على ضفتي نهر (السين)، وفي محيط قناة (سان- مارين) وكذلك في بعض المواقع السياحية الأخرى بالعاصمة.