ألمانيا تُسجّل 1045 إصابة وسبع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، 1045 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، إلى 213067، وفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وذكرت البيانات، أن عدد الوفيات زاد بواقع سبع حالات إلى 9175.