مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في ارتفاع بسيط عن حصيلة اليوم السابق، بـ 112 حالة.





كما سجلت البلاد، انخفاضاً في عدد وفيات الفيروس، مقارنة بيوم الثلاثاء، بعد تسجيل 18 حالة وفاة، مقابل 24 باليوم السابق.



وقالت وزارة الصحة والسكان: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة".



رام الله - دنيا الوطن