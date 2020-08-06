عاجل

  • وزير الاقتصاد اللبناني: صوامع القمح تضررت بالكامل بمرفأ بيروت

  • وزير الاقتصاد اللبناني: خسائر بمليارات الدولارات من جراء تفجير بيروت

  • وزير الاقتصاد اللبناني: لبنان ليس لديه قدرة مالية لمواجهة تداعيات الانفجار ونطالب بمساعدة دولية

عربي

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في ارتفاع بسيط عن حصيلة اليوم السابق، بـ 112 حالة.

كما سجلت البلاد، انخفاضاً في عدد وفيات الفيروس، مقارنة بيوم الثلاثاء، بعد تسجيل 18 حالة وفاة، مقابل 24 باليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة تم شفاؤها، و4930 حالة وفاة".

أخبار ذات صلة

ترامب: لا يمكن لأحد أن يقول حالياً ما إذا كان انفجار بيروت هجوماً

ترامب: لا يمكن لأحد أن يقول حالياً ما إذا كان انفجار بيروت هجوماً

ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت لأكثر من 137 وربع مليون شخص بلا مأوى

ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت لأكثر من 137 وربع مليون شخص بلا مأوى

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الجيش اللبناني يُصدر بيانه الأول بعد إعلان حالة الطوارئ

الجيش اللبناني يُصدر بيانه الأول بعد إعلان حالة الطوارئ

شاهد: تضرر عائلة إثر تصويرها لحظة انفجار مرفأ بيروت

شاهد: تضرر عائلة إثر تصويرها لحظة انفجار مرفأ بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق فلسطين

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق فلسطين

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

منوعات

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات &#34;النحس&#34;

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات "النحس"

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

عربي

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت