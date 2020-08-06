رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعقد مناقشة اليوم لتقييم الوضع على الجبهة الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الخميس، مناقشة لتقييم الوضع، تركز على الجبهة الشمالية.



ووفق ما ذكر موقع (والا) الإسرائيلي، فإن شعبة الاستخبارات، ستعرض خلال المناقشة، ملخصاً حول الوضع على الحدود الشمالية.



يأتي ذلك، على خلفية القلق المستمر من هجوم محتمل لـ (حزب الله)، وعلى ضوء الأحداث في بيروت، بعد الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأة العاصمة بيروت، أودى بحياة أكثر من 135 شخصاً الثلاثاء الماضي.