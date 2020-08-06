محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 88 إصابة.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن الحالات موزعة بين مدينة قلقيلية بواقع أربع إصابات، وعزبة جلعود، بواقع إصابة واحدة.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 88 إصابة.
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