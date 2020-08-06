محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن الحالات موزعة بين مدينة قلقيلية بواقع أربع إصابات، وعزبة جلعود، بواقع إصابة واحدة.



وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 88 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الخميس، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.