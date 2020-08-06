عاجل

  • "الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية في المملكة العربية السعودية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال، اعتقلت عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وأفادت المصادر، بأن قوة من جيش الاحتلال، اعتقلت 3 شبان من مخيم بلاطة قرب حاجز بيت فوريك، واعتقلت من حي المساكن الشعبية على المدخل الشمالي الشرقي لنابلس محمد ناجح سمارة، وهو أسير سابق.

كما اعتقلت قوة أخرى، الشاب سعد أسعد يونس موسى من بيت عور التحتا، والشاب عودة الحاج من بيت سيرا، ومعتصم دار عاصي، ووصفي زينة، من عين عريك، وبشار الصافي من قرى محافظة رام الله والبيرة، والشابين تحرير زيد، ورياض عليان من مخيم الجلزون.

وأصيب شاب بالاختناق، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، قرب مدخل بلدة يعبد الغربي في محافظة جنين بالضفة الغربية، الليلة الماضية.

وأغلقت قوات الاحتلال، مدخل مخيم الفوار الرئيسي جنوب الخليل، بالضفة الغربية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من المخيم، فجر اليوم.

أخبار ذات صلة

معروف: فتح معبر رفح خلال أيام قريبة ونحو 2000 عالق متوقع دخولهم القطاع

معروف: فتح معبر رفح خلال أيام قريبة ونحو 2000 عالق متوقع دخولهم القطاع

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

اجتماع لـ (التنفيذية) برئاسة الرئيس عباس اليوم والأحمد يكشف جدول أعماله

اجتماع لـ (التنفيذية) برئاسة الرئيس عباس اليوم والأحمد يكشف جدول أعماله

الصحة: المعطيات تُشير إلى ارتفاع بعدد إصابات (كورونا) بالأيام المقبلة

الصحة: المعطيات تُشير إلى ارتفاع بعدد إصابات (كورونا) بالأيام المقبلة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق فلسطين

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق فلسطين

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

منوعات

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات &#34;النحس&#34;

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات "النحس"

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

عربي

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت