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الصحة: المعطيات تُشير إلى ارتفاع بعدد إصابات (كورونا) بالأيام المقبلة

الصحة: المعطيات تُشير إلى ارتفاع بعدد إصابات (كورونا) بالأيام المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الرعاية الأولية، المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة: إنه على الأغلب، ومن خلال المعطيات الموجودة، سيكون هناك ارتفاع كبير في عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) بسبب المخالطة خلال الأيام الماضية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "نتوقع ألا يكون اليوم أو غداً ارتفاع في الإصابات، ولكن سنلمس ذلك خلال الأيام المقبلة. 

وشدد الشخرة على أن ما حدث خلال أيام العيد كان عدم التزام بالشروط الصحية، خاصة وأنه كان هناك مخالطة كبيرة، وتم العمل بعكس التعليمات الصادرة، سواءً داخل أراضي عام 48 أو في فلسطين، أثناء الصلاة والمصافحة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة: "نتأمل من خلال البروتوكولات التي صدرت من وزارة الصحة، أن يكون هناك التزام بها، من قبل المشغلين والمؤسسات والمطاعم والمواطن، وعليهم أخذ الحيطة والحذر.

وتابع: إذا ما حدث ذلك من قبل المطاعم والمشغلين، سنكون أمام وضع سيئ، "يجب أن نقوم بواجبنا الوطني، ويجب أن نقوم بعملنا وكل شيء ممكن من أجل أخذ الحيطة والحذر".

وقال الشخرة: قامت وزارة الصحة، بتشكيل لجان، وستعمل على مدار الساعة، في كافة المؤسسات التجارية والمطاعم، ومن يخالف القانون، سوف يتم إغلاقه فوراً.

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