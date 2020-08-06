دولي

بسبب معلومات مضللة.. (فيسبوك) و(تويتر) يحذفان فيديو لترامب

بسبب معلومات مضللة.. (فيسبوك) و(تويتر) يحذفان فيديو لترامب
رام الله - دنيا الوطن
بعدما نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تسجيلاً مصوراً قال فيه: إن الأطفال "محصنون تقريباً" ضد مرض (كوفيد- 19)، قامت شركة (فيسبوك) بحذفه. 

وقالت الشركة: إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال متحدث باسم (فيسبوك): "هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض (كوفيد- 19)، وهو ما يعد انتهاكاً لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بـ (كوفيد- 19)".

وأضاف: أن هذه هي المرة الأولى التي تحذف فيها شركة التواصل الاجتماعي منشوراً لترامب، بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس (كورونا).

ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها على (تويتر)، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو، لكن (تويتر) أخفت التغريدة لاحقاً أيضاً لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.

واتهمت حملة ترامب الشركتين بالتحيز ضد الرئيس، قائلة: إن ترامب ذكر حقيقة، حيث قالت كورتني باريلا، المتحدثة باسم الحملة: إن "شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي من يقرر الحقيقة".

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض (كوفيد- 19) الذي يسببه الفيروس حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضاً بالمرض، ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين.

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