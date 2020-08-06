دولي

إسرائيل: إلغاء الإغلاق الجزئي الذي فرض نهاية الأسبوع

إسرائيل: إلغاء الإغلاق الجزئي الذي فرض نهاية الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر (كابينت كورونا) في إسرائيل، اعتباراً من يوم غد الجمعة، إلغاء الإغلاق الجزئي، الذي كان قد فرض خلال أيام نهاية الأسبوع، شرط أن تُصادق الحكومة على ذلك، خلال جلسة تعقدها اليوم.

كما تم الاتفاق على إعادة إطلاق الخطة المسماة  بـ (رمزور) اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، والتي تسمح للسلطات المحلية باتباع سياسة فرض القيود أو تخفيفها، وذلك بصورة تدريجية وفقاً للصورة الوبائية فيها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

كما سيتم الاتفاق في غضون أسبوع، على السياسة بخصوص ما يعرف بمدن حمراء وبرتقالية، والتي تنص على منح مساعدات موسعة للبلديات في هذه المدن، التي تقطنها أغلبية من اليهود المتزمتين دينياً أو المواطنين العرب. 

كما تكثف في هذه المدن الجهود لعزل مرضى ونقلهم الى فنادق خاصة، وتتم أيضاً دراسة فرض قيود على مؤسسات التعليم في التجمعات السكنية، التي تسجل فيها حالات إصابة عديدة بالعدوى.

وقرر (كابينت كورونا)، عدم فرض الإغلاق التام في هذه المرحلة، موافقاً بذلك على توصيات البروفيسور روني غامزو - المنسق الوطني لهذا الملف.

أخبار ذات صلة

خلال أكثر من شهرين.. الإصابات اليومية بـ (كورونا) تصل لأعلى مستوى بفرنسا

خلال أكثر من شهرين.. الإصابات اليومية بـ (كورونا) تصل لأعلى مستوى بفرنسا

ألمانيا تُسجّل 1045 إصابة وسبع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تُسجّل 1045 إصابة وسبع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعقد مناقشة اليوم لتقييم الوضع على الجبهة الشمالية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعقد مناقشة اليوم لتقييم الوضع على الجبهة الشمالية

بسبب معلومات مضللة.. (فيسبوك) و(تويتر) يحذفان فيديو لترامب

بسبب معلومات مضللة.. (فيسبوك) و(تويتر) يحذفان فيديو لترامب

شاهد: انهيار مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية واندلاع النيران فيه

شاهد: انهيار مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية واندلاع النيران فيه

إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بالمسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت

إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بالمسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت

خارجية الاحتلال: ملف ضم الضفة خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون

خارجية الاحتلال: ملف ضم الضفة خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون

(يديعوت): بعد الانفجار (حزب الله) سيستنتج بأن هذا ليس الوقت المناسب للاشتباك مع إسرائيل

(يديعوت): بعد الانفجار (حزب الله) سيستنتج بأن هذا ليس الوقت المناسب للاشتباك مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

الإحصاء: الإنتاج الصناعي يُسجل مستوىات متقاربة مع ما كان عليه قبل (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

الاحتلال يعتقل (11) مواطناً في الضفة

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

منوعات

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

مايا دياب توجّه رسالة لمحمد بن سلمان: مطلوب الحضور لإنهاء هؤلاء الحثالة

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

فنانة لبنانية للرئيس الفرنسي: تعال وجيب معك الانتداب مابدنا الاستقلال

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

أمل حجازي للمسؤولين اللبنانيين: الحيوانات أحسن منكوا

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك &#34;مودة الأدهم&#34; وعلاقتها بإسرائيل

مفاجآت بقضية فتاة التيك توك "مودة الأدهم" وعلاقتها بإسرائيل

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

ماغي بوغصن تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين الحكوميين بلبنان

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

شاهد: إصابة إعلامية لبنانية معروفة في انفجار بيروت

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات &#34;النحس&#34;

أيمن بهجت قمر يدافع عن حسين الجسمي بعد اتهامات "النحس"

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

عربي

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 123 إصابة و18 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت