إسرائيل: إلغاء الإغلاق الجزئي الذي فرض نهاية الأسبوع





كما تكثف في هذه المدن الجهود لعزل مرضى ونقلهم الى فنادق خاصة، وتتم أيضاً دراسة فرض قيود على مؤسسات التعليم في التجمعات السكنية، التي تسجل فيها حالات إصابة عديدة بالعدوى.



وقرر (كابينت كورونا)، عدم فرض الإغلاق التام في هذه المرحلة، موافقاً بذلك على توصيات البروفيسور روني غامزو - المنسق الوطني لهذا الملف.

رام الله - دنيا الوطنقرر (كابينت كورونا) في إسرائيل، اعتباراً من يوم غد الجمعة، إلغاء الإغلاق الجزئي، الذي كان قد فرض خلال أيام نهاية الأسبوع، شرط أن تُصادق الحكومة على ذلك، خلال جلسة تعقدها اليوم.كما تم الاتفاق على إعادة إطلاق الخطة المسماة بـ (رمزور) اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، والتي تسمح للسلطات المحلية باتباع سياسة فرض القيود أو تخفيفها، وذلك بصورة تدريجية وفقاً للصورة الوبائية فيها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).كما سيتم الاتفاق في غضون أسبوع، على السياسة بخصوص ما يعرف بمدن حمراء وبرتقالية، والتي تنص على منح مساعدات موسعة للبلديات في هذه المدن، التي تقطنها أغلبية من اليهود المتزمتين دينياً أو المواطنين العرب.