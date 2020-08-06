"المرور" بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، إنه تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة، تسجيل حادثي سير في القطاع.
قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الخميس، إنه تم لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة، تسجيل حادثي سير في القطاع.
وأضافت: أنه نتج عن الحادثين إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
وفيما يتعلق بحالة الطرق في القطاع، قالت إدارة المرور: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.
كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.
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