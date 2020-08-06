"المرور" بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع





وفيما يتعلق بحالة الطرق في القطاع، قالت إدارة المرور: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وأضافت: أنه نتج عن الحادثين إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.