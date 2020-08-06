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ترامب: لا يمكن لأحد أن يقول حالياً ما إذا كان انفجار بيروت هجوماً

ترامب: لا يمكن لأحد أن يقول حالياً ما إذا كان انفجار بيروت هجوماً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمكن لأحد أن يقول حالياً ما إذا كان الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت، كان نتيجة هجوم.

وألقى ترامب وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، بظلال من الشك، حول المحققين الذي أرجعوا سبب الانفجار.

وكان ترامب، رجح أمس، أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم بقنبلة "من نوع ما"، واصفاً الانفجار بأنه "هجوم".

وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض: "تحدثت مع عدد من المسؤولين العسكريين، وقالوا لي: "إن انفجار بيروت، يبدو أنه ناجم عن قنبلة، وإنه يبدو اعتداء".

وأكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مجدداً استعدادها للمساعدة، مضيفاً: "لدينا علاقة جيدة جداً مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة، يبدو كأنه اعتداء رهيب".

وأسفر الهجوم الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل 135 شخصاً، وإصابة نحو 5000 بالإضافة إلى تشريد نحو ربع مليون آخرين.

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