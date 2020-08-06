شؤون فلسطينية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الخميس، الموافق السادس من آب/ أغسطس 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.

الدينار الأردني: 4:81 شيكل.

اليورو الأوروبي: 4.03 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة بالقطاع

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق فلسطين

الطقس: استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق فلسطين

جمعية أبناء البيرة تًوضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

جمعية أبناء البيرة تًوضح تفاصيل مقتل شقيق حسين الشيخ

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

اشتية يُشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونبيه بري بشأن انفجار مرفأ بيروت

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونبيه بري بشأن انفجار مرفأ بيروت

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

الصحة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

الصحة: وفاة مواطن متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)

اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)

(حماس) تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

(حماس) تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

منوعات

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

نجم ستار أكاديمي يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويوجّه رسالة لجمهوره

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

شهيرة تثير قلق الجمهور على الحالة الصحية لمحمود ياسين

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

&#34;خراب بيوت&#34; أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

"خراب بيوت" أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

&#34;نادين نجيم&#34; تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

"نادين نجيم" تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

شاهد: إصابة بالغة لـ &#34;داليدا&#34; زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: إصابة بالغة لـ "داليدا" زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

عربي

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل بسوق شعبي في الإمارات

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية