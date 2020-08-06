اشتية يشكل لجنة تحقيق في ملابسات مقتل خليل الشيخ

رئيس الوزراء محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

شكل رئيس الوزراء محمد اشتية لجنة تحقيق في ملابسات مقتل المواطن خليل شحادة الشيخ (47 عاما)، مساء الأربعاء، في مدينة البيرة.



وأوعز اشتية، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، للجنة المكلفة بالتحقيق بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الطبية والقانونية لمعرفة ملابسات عملية القتل المدانة.



وأعرب عن مواساته لعائلة الشيخ بهذا المصاب الجلل، ومقدما تعازيه للعائلة ولشقيق الفقيد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.



ولقي خليل الشيخ، شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مصرعه مساء الأربعاء، إثر شجار عائلي في مدينة البيرة.



وقالت مصادر محلية، لـ "دنيا الوطن": إن خليل الشيخ، قتل في شجار عائلي بمدينة البيرة، دون ذكر أي تفاصيل حول الحادثة.



وفي السياق، قال لؤي ازريقات، المتحدث باسم الشرطة: إن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف وملابسات الجريمة.