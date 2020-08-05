شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، على مقتل شقيقه خليل، خلال شجار عائلي في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ، في منشور له عبر (فيسبوك): "انتقل إلى رحمته تعالى، أخي وصديقي وحبيبي ورفيق دربي، خليل شحادة الشيخ، ونقول ما يرضي الله إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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