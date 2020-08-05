حسين الشيخ يُعلّق على مقتل أخيه في شجار عائلي بالبيرة

وقال الشيخ، في منشور له عبر (فيسبوك): " انتقل إلى رحمته تعالى، أخي وصديقي وحبيبي ورفيق دربي، خليل شحادة الشيخ، ونقول ما يرضي الله إنّا لله وإنّا إليه راجعون".