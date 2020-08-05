الرجوب يُعلن تضامنه مع لبنان وأبناء الحركة الكشفية والإرشادية

وقال في بيان أصدره مساء اليوم، لقد هالنا ما سمعناه عن المدينة التي نحب، والتي احتضنتنا ولا زالت، وقدمت لنا الكثير، فإن ما شاهدناه من دمار وخراب أوجع قلوبنا جميعاً".





وأضاف: "من هنا من القدس نطير برقية تضامن ومساندة لأبناء الحركة الكشفية والإرشادية في لبنان، ونحن جاهزون لتقديم كل جهد مستطاع، حتى تخرج بيروت من محنتها.





وتابع: لا يفوتني هنا إلا أن أقدم خالص التعازي لأسر الشهداء، ضارعاً إلى العلي القدير، أن يدخلهم فسيح جناته، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأن يتمكن لبنان الشقيق من عبور هذه المحنة بسلام، وأن يحمى الله هذا البلد الجميل، من كل مكروه".



رام الله - دنيا الوطنأعرب اللواء جبريل الرجوب، رئيس جمعية الكشافة والمرشدات في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء 5/8/2020، عن تضامنه مع أبناء الحركتين الكشفية والإرشادية، وأبناء الشعب اللبناني، جراء الانفجار الهائل، الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.