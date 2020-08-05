شؤون فلسطينية

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني

إضاءة مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله بالعلم اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أضاءت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مساء اليوم الأربعاء، مقرها الرئيسي في رام الله، بالعلم اللبناني، وعبارة "من فلسطين إلى لبنان قلوبنا معكم"، تعبيراً عن تضامنها مع لبنان وشعبها الشقيق، عقب انفجار مرفأ بيروت أمس، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وقال المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، منذ اللحظة الأولى، عملت طواقم الهيئة في فلسطين ومكتبها في لبنان على متابعة الحادث الأليم لحظة بلحظة، وتسليط الضوء عليه ونقله إلى العالم أجمع"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن مبادرة الهيئة بإضاءة مقرها الرئيسي في رام الله، هي رسالة محبة وتضامن مع الأشقاء في لبنان، وتعبير عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الفلسطيني واللبناني.

وقدم عساف خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعباً، بضحايا الحادث الأليم، داعياً الله عز وجل الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وفور وقوع الحادث الأليم، أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن وقوفه وتضامنه مع القيادة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق.

وأعلن الرئيس، الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق، في مواجهة الكارثة التي أصابت لبنان. كما هاتف سيادته، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، معزيا بضحايا الانفجار، متمنياً لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل.

كما وجه، سفير دولة فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، لوضع الإمكانيات الفلسطينية كافة في لبنان، تحت تصرف الأشقاء هناك.

وأوعز الرئيس لسفارات فلسطين حول العالم للتواصل مع سفارات لبنان في العالم، للتضامن مع الشعب اللبناني، والتعزية بضحايا انفجار بيروت.

كما أوعز للسفارات، بحث الجاليات الفلسطينية حول العالم للمساهمة في تقديم المساعدات الضرورية للشعب اللبناني في مواجهة الكارثة، التي حلت به.

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