دولي

شاهد: انهيار مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية واندلاع النيران فيه

شاهد: انهيار مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية واندلاع النيران فيه
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بإنهيار مبنى مكون من طابقين، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة جنوب العاصمة الإيرانية (طهران)، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن المبنى كان يضم شققاً سكنية ومستودع بلاستيك، ومحلاً لبيع ألعاب الأطفال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن سكان المبنى، شعروا بأصوات تشققات، وبعد اتصالهم بالدفاع المدني، تلقوا أوامر بإخلاء المبنى، الذي انهار بعد دقائق من تركهم له.

وأكد شهود عيان، بأن النيران اندلعت في المبنى عقب انهياره، بسبب انفجار أنابيب الغاز".


 

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