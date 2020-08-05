شاهد: انهيار مبنى سكني بالعاصمة الإيرانية واندلاع النيران فيه

أفاد موقع (روسيا اليوم)، بإنهيار مبنى مكون من طابقين، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة جنوب العاصمة الإيرانية (طهران)، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.















رام الله - دنيا الوطنوأشار الموقع ذاته، إلى أن المبنى كان يضم شققاً سكنية ومستودع بلاستيك، ومحلاً لبيع ألعاب الأطفال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن سكان المبنى، شعروا بأصوات تشققات، وبعد اتصالهم بالدفاع المدني، تلقوا أوامر بإخلاء المبنى، الذي انهار بعد دقائق من تركهم له.وأكد شهود عيان، بأن النيران اندلعت في المبنى عقب انهياره، بسبب انفجار أنابيب الغاز".