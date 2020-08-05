مقتل شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في شجار عائلي

لقي خليل الشيخ، شقيق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مصرعه مساء اليوم، إثر شجار عائلي في مدينة البيرة.





وقال مصادر محلية، لـ "دنيا الوطن": إن خليل الشيخ، قتل في شجار عائلي بمدينة البيرة، دون ذكر أي تفاصيل حول الحادثة.





وفي السياق، باشرت الشرطة والنيابة العامة اليوم التحقيق في ظروف وملابسات مقتل مواطن بعيار ناري في الصدر في البيرة.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات انه وبناءاً على إشارة وصلت إلى عمليات شرطة المحافظة حول وصول أحد المواطنين إلى مستشفى الهلال الاحمر بمدينة البيره مصاب بعيار ناري في الصدر في بلدة البيرة، وبعد فترة وجيزة أعلن الأطباء عن وفاته وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والاجهزة الامنية للمشفى .



واكد ارزيقات بان النيابة العامة والشرطة باشرتا التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة



















رام الله - دنيا الوطن