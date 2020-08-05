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تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونبيه بري بشأن انفجار مرفأ بيروت

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونبيه بري بشأن انفجار مرفأ بيروت
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، معزيا بضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وأكد الرئيس عباس، خلال الاتصال، تضامن فلسطين وشعبها ووقوفهم إلى جانب لبنان الشقيق، في هذا المصاب، والاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة، مشيرا إلى عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وفق وكالة (وفا). 

وعبر الرئيس باسمه وباسم شعبنا الفلسطيني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب لبنان وشعبه الشقيق كل مكروه.

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