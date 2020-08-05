إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بالمسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت

اتهمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (فارس)، أمريكا وإسرائيل، بالوقوف خلف انفجار مرفأ بيروت، معتبرةً أن تعاطف واشنطن وتل أبيب مع الشعب اللبناني نفاق وخداع.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، وفق الوكالة: "إذا كانت أمريكا وإسرائيل صادقتين حقاً في تعاطفهما مع لبنان، فعليهما رفع العقوبات التي فرضتاها مؤخراً على الشعب اللبناني".





وأضاف: "تعاطف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مع الشعب اللبناني، من نفاق وخداع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، اللتين حاولتا دائماً الصيد في الماء العكر في مثل هذه الظروف".



وتابع: "لم يكن هذان النظامان صادقين على الإطلاق، خلافاً لما يزعمان، وقد عرفت الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني حقيقة هذين النظامين، وبعون الله سيشهد لبنان عودة الاستقرار والسلام في ظل مساعدة الحكومات الإسلامية، والشعوب المسلمة، وسائر دول العالم، ولن يحتاجوا إلى مساعدة منافقة من الكيان الإسرائيلي الغاصب وأمريكا".

رام الله - دنيا الوطن