إسرائيل: ملف ضم الضفة خارج الأجندة لأن الجميع مشغولون

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، أن الخطط الخاصة بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مطروحة على أجندة تل أبيب في الوقت الحالي.



وقال أشكنازي، وفق (تايمز أوف إسرائيل)، أثناء اجتماع عقده مع سفراء عدد من دول أمريكا اللاتينية: "هذا الملف خارج الأجندة حالياً لأن الجميع مشغولون"، وذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشرعين عن حزبه (ليكود) أن حكومته قد تباشر في تطبيق إجراءات الضم في حال إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر لها.