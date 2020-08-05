القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

رفيق الحريري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت المحكمة الخاصة في لبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 آب/أغسطس الجاري.



وأشارت المحكمة الخاصة في بيان لها، إلى أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجارالذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس الثلاثاء"، وفق (روسيا اليوم).



يذكر أنه، كان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين في تفجير بيروت عام 2005، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.