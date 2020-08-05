عربي

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل في سوق شعبي بدولة عربية

شاهد: بعد انفجار لبنان.. حريق هائل في سوق شعبي بدولة عربية
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وقالت صحيفة (البيان) الإمارتية، إن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.

هذا ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

 

أخبار ذات صلة

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

القضاء اللبناني يُقرر تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

شاهد: لقطات جوية تظهر دماراً مخيفاً بمرفأ بيروت

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الجيش اللبناني يصدر بيانه الأول بعد إعلان حالة الطوارئ

الجيش اللبناني يصدر بيانه الأول بعد إعلان حالة الطوارئ

شاهد: تضرر عائلة إثر تصويرها لحظة انفجار مرفأ بيروت

شاهد: تضرر عائلة إثر تصويرها لحظة انفجار مرفأ بيروت

الحكومة اللبنانية تضع المسؤولين بمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية

الحكومة اللبنانية تضع المسؤولين بمرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

كحيل: حماية المنتج الوطني أولوية في إطار توازن اقتصادي

الصحة: وفاة مواطن متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

الصحة: وفاة مواطن متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا) بالخليل

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

الأحمد: متضامنون مع الشعب اللبناني بالمحنة التي يمر بها نتيجة انفجار بيروت

اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)

اشتية: أعلنا توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع المتضررة من أزمة (كورونا)

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

حماس تدعو لتشكيل لجنة وطنية من القوى والفصائل تتولى ملف الدفاع عن القدس

الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

الأسير ماهر الأخرس يُواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ (10)

الكشف عن نتائج تحقيقات أولية بشأن انفجار مرفأ بيروت أمس

الكشف عن نتائج تحقيقات أولية بشأن انفجار مرفأ بيروت أمس

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

كهرباء القدس تستنكر تعرض موظفيها للاعتداء في بيت جالا

منوعات

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

تعرف على مجموع الفنانين في امتحانات الثانوية العامة

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

كارمن لبس عن انفجار بيروت: هذه ليست مفرقعات.. رأيت الصاروخ بعيني

&#34;خراب بيوت&#34; أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

"خراب بيوت" أضرار في منازل فناني لبنان جراء انفجار بيروت الدامي

&#34;نادين نجيم&#34; تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

"نادين نجيم" تروي قصتها مع انفجار بيروت وكيف خضعت لعملية جراحية مدتها ست ساعات

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

نيكول سابا غاضبة: ما حدا يقنعني أن الانفجار قضاء وقدر

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

دومينيك حوراني: كدت أن أموت أنا وأسرتي بعد تحطم منزلنا

شاهد: إصابة بالغة لـ &#34;داليدا&#34; زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: إصابة بالغة لـ "داليدا" زوجة رامي عياش بانفجار مرفأ بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

شاهد: مشاهير العرب يتضامنون مع لبنان وشعبه بعد انفجار بيروت

كيف علّق نجوم ونجمات لبنان على انفجار مرفأ بيروت؟

كيف علّق نجوم ونجمات لبنان على انفجار مرفأ بيروت؟

هيفاء وهبي أول الفنانين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

هيفاء وهبي أول الفنانين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الصحة الأردنية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) إحداها محلية

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يصل غداً إلى لبنان لمتابعة تطورات انفجار بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسوؤلين عن تفجير مرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت

مقتل اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر غرق باخرة سياحية بمرفأ بيروت